الخارجية الصينية تدعو أوكرانيا لعدم تسييس تعاون الشركات الصينية مع القرم

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أن الصين تدعو أوكرانيا لعدم تسييس التعاون بين الشركات الصينية وجمهورية القرم، والذي يتم وفق مبادئ السوق.

وفي تعليقه على استياء الجانب الأوكراني من الزيارة الأخيرة للوفد الصيني إلى شبه جزيرة القرم قال لي جيان في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "تحافظ الشركات الصينية على اتصالها مع القرم وتتعاون معها وفق مبادئ السوق. ولا يجوز تسييس هذا التعاون في المجال التجاري".

وأضاف الدبلوماسي أن الشركات الصينية "لها اتصالات تاريخية مع القرم"، وتابع: "آمل بأن تقوم الأطراف المعنية بتسوية المسائل القائمة عن طريق الحوار والمحادثات".

وقال جاو كاي، رئيس مجلس المدراء لشركة بكين للتصدير والتوريد، والذي كان يترأس وفد رجال الأعمال الصينيين، الأسبوع الماضي، إن زيارة الوفد إلى شبه الجزيرة كانت تهدف إلى بحث الشراكة معها في مجال التجارة والسياحة.

وتدل معلومات جمارك القرم على أن الصين أصبحت عام 2020 واحدة من أكبر شركاء القرم من حيث الواردات إلى جانب تركيا وإيطاليا وصربيا.

المصدر: تاس