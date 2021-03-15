لوكاشينكو يعلن بدء عمل لجنة تعديل الدستور في بيلاروس

قالت وكالة أنباء "بيلتا"، إن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أعلن اليوم الاثنين، عن بدء عمل لجنة تعديل دستور البلاد.

ونقلت الوكالة، عن لوكاشينكو في كلمته خلال اجتماع مع أعضاء هذه اللجنة: "ينبغي أن يتسم نشاط اللجنة الدستورية، بالطابع الشفاف والعلني".

وشدد لوكاشينكو، على أن عمل اللجنة يجب أن يكون منفتحا على المبادرات من جانب المواطنين، لأن ذلك يشكل معيار مدى ثقة الجمهور في نتائجها.

وأشار رئيس بيلاروس، إلى أنه تم اتخاذ قرار تشكيل لجنة لإعداد تعديلات الدستور، في فبراير في الاجتماع الشعبي السادس لعموم بيلاروس.

ولفت الرئيس لوكاشينكو، الانتباه إلى أن اللجنة تبدأ عملها في 15 مارس، الذي يصادف الاحتفال بيوم الدستور في بيلاروس.

المصدر: تاس