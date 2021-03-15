صحيفة: جيش أذربيجان سيستخدم في مناوراته الجارية حاليا معدات إسرائيلية متطورة

نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مصدر في وزارة الدفاع الأذربيجانية أن التدريبات العسكرية التكتيكية للجيش الأذربيجاني، والتي انطلقت الاثنين 15 مارس، ستستخدم فيها معدات عسكرية إسرائيلية.

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وأوضحت الصحيفة أن الجيش الأذرببيجاني سيستخدم في هذه التدريبات الصواريخ الإسرائيلية الموجهة بالليزر الخفيفة المضادة للدبابات من طراز "Plasan Sand Cat".

كما ستشارك في التدريبات صواريخ "Elbit" الإسرائيلية ونظام هاون طراز "SPEAR 120" ملم، علاوة على معدات عسكرية أخرى.

وإضافة إلى ذلك، سيستخدم الجيش الأذربيجاني طائرات مسيرة إسرائيلية بما في ذلك أحدثها من طراز "IAI Heron" و"IAI Harop"، إلى جانب الطائرة المسيرة "Elbit Hermes".

وكان الجيش الأذربيجاني بدأ وفقا لخطة التدريبات القتالي لعام 2021، مناورات تكتيكية ستستمر حتى 18 مارس.

ويشارك في هذه التدريبات العملية ما يصل إلى 10 آلاف جندي، وحوالي 100 دبابة وآليات مدرعة أخرى، وما يصل إلى 200 وحدة إطلاق للمدفعية الصاروخية من عيارات مختلفة، وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة وقذائف هاون، وما يصل إلى 30 طائرة عسكرية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة لمختلف الأغراض.

وتركز هذه المناورات التي تجري في المناطق الجبلية والغابات ذات التضاريس الصعبة، على إدارة القوات، مما يجعلها في حالة من الاستعداد القتالي وإعادة التجميع، إضافة إلى إتقان التنسيق والتفاعل القتاليين بين وحدات الأسلحة المشتركة، وقوات الصواريخ والمدفعية، والطيران والقوات الخاصة، مع الاستفادة من الخبرة القتالية المكتسبة خلال حرب قره باغ الثانية.

المصدر: سبوتنيك