إيران: بدء المرحلتين الثانية والثالثة من الدراسات السريرية لأول لقاح كورونا محلي

انطلقت اليوم الاثنين، المرحلتان الثانية والثالثة من الدراسات السريرية لأول لقاح إيراني مضاد لفيروس كورونا "كوف إيران بركة"، المصنع من قبل مؤسسة "بركة".

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وأفادت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية بأنه سيخضع 300 شخص متطوع لاختبار المرحلتين الثانية والثالثة من الدراسات السريرية للقاح "كوف إيران بركة" المضاد لفيروس كورونا، لافتة إلى أن الدراسات السريرية ستجري على 20 ألف متطوع في المرحلة الثالثة، في 6 مدن إيرانية.

من جانبه، قال حامد حسيني، مدير مركز التجارب السريرية بجامعة طهران للعلوم الطبية: "اكتملت المرحلة الأولى من الدراسات السريرية بمشاركة 56 متطوعا، وتم إثبات الموافقة على المنتج قيد الدراسة تحت اشراف أساتذة بارزين قادوا هذا العمل"، مؤكدا أنه "في المرحلتين الثانية والثالثة، ستجري الدراسات السريرية على حوالي 300 شخص، وأنه في المرحلة الثالثة ستجري الدراسات على 20 ألف متطوع في ست مدن".

وأعرب حامد حسني عن سعادته، لأن "اثنين من الأساتذة البارزين في جامعة طهران، رسولي نجاد، أخصائي الأمراض المعدية، ومرادمند، أخصائي أمراض القلب، تطوعا لتلقي اللقاح في المرحلتين الثانية والثالثة".

وأشار إلى أن "الجزء التكميلي في المرحلة الأولى من الدراسات السريرية يجري حاليا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، وأنه يتم إجراء الدراسات على مجموعات مختلفة".

المصدر: "أنباء فارس"