إيران تنفي أي تورط لها في الهجمات الأخيرة على القواعد الأمريكية بالعراق

نفى المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، أي تورط إيراني في الهجمات الأخيرة على القواعد الأمريكية في العراق.

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واعتبر مجيد تخت روانجي أن الضربات الجوية الأمريكية على القوات العراقية هي "انتهاك للقانون الدولي".

وقال روانجي إن "المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة حاول اتهام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدعم ما يسمى بالجماعات المسلحة غير الحكومية في العراق"، مؤكدا على "رفض طهران بشكل قاطع، كما في الماضي، هذه الاتهامات".

وأضاف: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تشارك، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أي هجوم مسلح من قبل أي كيان أو فرد، ضد الولايات المتحدة في العراق، وعليه فإننا نرفض أي مزاعم بأن إيران شاركت، صراحة أو ضمنا، في هجوم على القوات الأمريكية في العراق، وإن مثل هذه التهم لا أساس لها على الإطلاق، وليس لها اية اعتبار قانوني، وباطلة ".

وتابع مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين الهجوم العسكري غير المشروع الذي شنته القوات الأمريكية على القوات العراقية على الحدود السورية العراقية في 25 فبراير 2021"، لافتا إلى أن "مثل هذه الأعمال الخطيرة، تعد انتهاكا لسيادة دول المنطقة، وانتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

كما أوضح مجيد تخت روانجي أن "هذه القضية تؤدي إلى تفاقم الوضع المتوتر في المنطقة، وأنها عمليا لا تخدم إلا مصالح الجماعات الإرهابية في هذه الدول، والتي يجب وقفها"، داعيا إلى "تسجيل الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن الدولي".

المصدر: "أنباء فارس"