طهران: أصابع الاتهام موجهة لإسرائيل بشأن حادثة استهداف السفينة الإيرانية في المتوسط

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إن أصابع الاتهام موجهة لإسرائيل بشأن حادثة استهداف السفينة الإيرانية في الأبيض المتوسط.

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للدفاع عن أنفسنا إذا تأكد ضلوع أي طرف في الحادثة".

وتابع "إسرائيل تعتاش على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وسلوكها العدائي يعزز فرضية مسؤوليتها عن استهداف السفينة".

وكانت مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية، أكدت تعرض سفينة تجارية تابعة للجمهورية الإسلامية لهجوم وصفته بالـ" إرهابي" في البحر الأبيض المتوسط الأسبوع الماضي.

ودعا زاده، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى حصر تصريحاته بالقضايا الفنية فحسب، من أجل الحفاظ على علاقاته مع إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ردا على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي: إن طهران لم تجر أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن وطريق الدبلوماسية واضح بالكامل.

وأضاف "جميع الخيارات مطروحة للدفاع عن مصالح إيران في الداخل وفي المنطقة وطهران لن تتردد أو تتساهل مع أحد في الدفاع عن أمنها القومي".

المصدر: RT