وزيرا دفاع كوريا والولايات المتحدة يلتقيان في سيئول هذا الأسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن وزيري الدفاع الكوري والأمريكي سيعقدان أول اجتماع مباشر بينهما في سيئول خلال الأسبوع الجاري.

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ومن المقرر أن يصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى كوريا الأربعاء المقبل، في زيارة تستمر 3 أيام، حيث سيعقد محادثات مع نظيره الكوري سو ووك.

وسينضم الوزيران فيما بعد إلى وزير الخارجية الكوري جونغ إي-يونغ ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس في إطار اجتماعات "2+2".

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها أوستين إلى آسيا منذ توليه منصبه في يناير كأول وزير دفاع في إدارة جو بايدن، وستشمل الجولة زيارات إلى هاواي واليابان والهند.

ومن المتوقع أن يبحث الوزيران تعزيز الموقف العسكري المشترك ضد التهديدات الصاروخية والنووية من كوريا الشمالية، بالإضافة إلى الدفع في اتجاه الانتقال المتصور لحق قيادة على العمليات العسكرية في وقت الحرب "OPCON" من واشنطن إلى سيئول.

وتجري سيئول وواشنطن في الوقت الحالي تدريباتهما العسكرية المشتركة الربيعية، التي بدأت في الثامن من مارس وستستمر حتى يوم الخميس.

وخلال الزيارة، قد يحث وزير الدفاع الأمريكي سيئول على عقد روابط دفاعية أفضل مع اليابان، وأن تكون أكثر نشاطا في الانضمام إلى جهود الولايات المتحدة لإبقاء الصين تحت السيطرة.

وكتب أوستين في تغريدة على موقع "تويتر"أن لديه الكثير من القضايا المهمة لمناقشتها لضمان السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهادئ والهندي"، وأضاف في تغريدة أخرى أنه "يرى الصين تهديدا وأن من المهم أن نعمل مع شركائنا في المنطقة للتعامل مع التحدي الصيني".

المصدر: يونهاب