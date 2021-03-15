مسيرات جماهيرية حاشدة مناهضة للعنف ضد المرأة في أستراليا

قالت منظمة March 4 Justice (مسيرات من أجل العدالة)، إن أستراليا شهدت اليوم الاثنين، احتجاجات واسعة النطاق ضد العنف تجاه المرأة.

وذكرت اللجنة التنظيمية، أن أكثر من 100 ألف شخص، شاركوا في الفعاليات الاحتجاجية، في 47 مدينة في البلاد.

ونقل مراسل "تاس"، عن مصدر في اللجنة، أن الآلاف تجمعوا في سيدني للمشاركة في الاحتجاج على العنف ضد المرأة.

وتم إغلاق أحد الشوارع المركزية بالمدينة - شارع "جورج ستريت" - أمام حركة المرور، ورفع المتظاهرون ملصقات كتب عليها "فعلا يكفي"، و "يجب وقف العنف وعدم الاحترام" و "يجب الوثوق بالمرأة".

وقالت جانين هندري، وهي من المشرفات على تنظيم الفعالية: "ناضلنا فترة طويلة من أجل حقوقنا بمفردنا. واليوم نحن على استعداد لتوحيد الجهود مع كل من يبدي الاهتمام بمشكلة العنف، لكي نكافح بشكل مشترك. الآن قمنا بالخطوة الأولى، لكن كفاحنا من أجل العدالة، لن يقتصر عليها فقط".

ووفقا للشرطة، شارك حوالي 10 آلاف شخص في المسيرة التي جرت في وسط سيدني اليوم الاثنين. ولم تبلغ الشرطة، عن وقوع أي مخالفات للقانون خلال ذلك.

وتؤكد وسائل الإعلام، أن العدد الإجمالي للمتظاهرين في جميع أنحاء البلاد تجاوز 100 ألف شخص. وبحسب قناة ABC، جرت أكبر المظاهرات في سيدني وملبورن، وبريسبان وأديلايد، وعاصمة البلاد كانبيرا.

المصدر: تاس