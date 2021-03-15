الإمارات ترحب بتوسيع آفاق التعاون المشترك مع كازاخستان

أكد محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن بلاده ترحب بتوسيع آفاق التعاون المشترك مع جمهورية كازاخستان.

إقرأ المزيد

وأشار محمد بن راشد آل مكتوم، خلال استقبال رئيس الوزراء الكازاخستاني، أسكار مامين، إلى أن الإمارات تأمل بأن تتضاعف الزيادة في حجم التبادل التجاري مع كازاخستان، وبتأسيس قاعدة استثمارية تشمل عددا من القطاعات، التي تم توقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين بشأنها.

وأعرب الجانبان عن مباركتهما الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت بين الجانبين، إذ رأى محمد بن راشد أن "التوقيع على هذه الاتفاقيات هو بداية مرحلة جديدة من علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان الصديقة، ووضعها في مسارها الصحيح، بما يعكس رغبة وحرص قيادتي الدولتين على توسيع قاعدة الشراكة الثنائية في شتى الميادين ذات المنفعة للبلدين والشعبين الصديقين"، حيث شملت الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين مذكرة تفاهم وقعتها كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، ووزارة البيئة والجيولوجيا والموارد البيئية بجمهورية كازاخستان، ومذكرة تفاهم ثانية بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، ووزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان، واتفاقية ثالثة بشأن تعديلات على "أبوظبي بلازا" بين الدار العقارية، ووزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية الكازاخية.

هذا وتم التوقيع على بيان مشترك بمناسبة تسيير الرحلة الأولى بين مدينة الما آتا الكازاخية والعاصمة الإماراتية أبوظبي، أما الاتفاق الخامس فكان بشأن التنفيذ المشترك للمشروعات في قطاع صناعة التعدين.

وعبر حاكم دبي عن ترحيبه بالوفد الكازاخستاني وبالوزير الضيف، معربا عن ثقته بأن زيارته لدولة الإمارات ستثمر نتائج طيبة على مختلف الصعد، خصوصا في مجال التبادل التجاري، والاستثمار المشترك، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، وغيرها من المجالات، ما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين.

المصدر: "الإمارات اليوم"