سولتانوفسكي: انسحاب روسيا من مجلس أوروبا سيحرمها من التعاون في مجالات كثيرة

قال إيفان سولتانوفسكي الممثل الدائم لروسيا لدى مجلس أوروبا، إن روسيا ستفقد فرص التعاون مع أوروبا في عدد من المجالات، كما ستنسحب تلقائيا من عدة اتفاقيات، إذا غادرت مجلس أوروبا.

وأضاف الدبلوماسي الروسي، في مقابلة صحفية: "توجد في ترسانة مجلس أوروبا، أكثر من 200 اتفاقية وبروتوكولات إضافية، تنظم مجموعة واسعة من المجالات. وانضمت روسيا إلى 68 منها. وهي تعتبر أدوات تعمل لصالح بلدنا ومواطنيها. وطبعا الانسحاب من المنظمة سيؤدي إلى الانسحاب من الاتفاقيات - هذه عملية تلقائية".

وأشار إلى أن ذلك، سيشمل أيضا المشاركة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتابع سولتانوفسكي القول: "تشارك روسيا أيضا، في تسع اتفاقات جزئية لمجلس أوروبا – المتخصة في مجال معين، على سبيل المثال، مكافحة الفساد، وتطوير التعاون في مجال الرياضة، والإنتاج المشترك للأفلام وغيرها".

المصدر: تاس