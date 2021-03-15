"رويترز": بايدن سيعين الاقتصادي جين سبيرلينغ للإشراف على تنفيذ خطة الإغاثة من كورونا

أكد مسؤول بالإدارة الأمريكية أن الرئيس، جو بايدن، سيعين جين سبيرلينغ للإشراف على تنفيذ خطة الإغاثة من تداعيات فيروس كورونا التي بلغت قيمتها 1.9 تريليون دولار، وفقا لوكالة "رويترز".

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وقال المسؤول: "لا أحد يعرف كيف تعمل الحكومة الفيدرالية بشكل أفضل من جين سبيرلنغ..ولا يوجد شخص مؤهل بشكل أفضل منه، لتولي مسؤولية تنفيذ خطة الإغاثة والتأكد من أنها تقدم للشعب الأمريكي"، بحسب "رويترز".

وأشار المسؤول لـ"رويترز" إلى أن سبيرلينغ، وهو مسؤول اقتصادي كبير في إدارات الرئيسين الأمريكيين السابقين، باراك أوباما وبيل كلينتون، "يعد مناسبا بشكل مثالي لهذا المنصب، نظرا لخبرته على أعلى المستويات الحكومية".

المصدر: "رويترز"