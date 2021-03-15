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تقارير إعلامية: نتنياهو منع وزير خارجيته من السفر إلى الإمارات قبله

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تقارير إعلامية: نتنياهو منع وزير خارجيته من السفر إلى الإمارات قبله
Reuters
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ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تدخل بشكل مباشر لمنع زيارة كانت مقررة الاثنين الماضي لوزير خارجيته غابي أشكينازي إلى الإمارات.

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ونقلت "القناة 12" العبرية عن مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، قولها إن نتنياهو منع أشكنازي من التوجه إلى الإمارات، في زيارة كانت مقررة الاثنين الماضي، بهدف تدشين بعثات إسرائيلية جديدة في أبوظبي، لأنه "لم يكن يريد أن يذهب وزير الخارجية إلى هناك قبله".

وكان نتنياهو، ألغى الأسبوع الماضي زيارته إلى الإمارات، بسبب خلاف مع الأردن حول التحليق في مجال المملكة الجوي، فيما تعد هذه المرة الرابعة التي يلغي فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي زيارته للإمارات.

المصدر: إسرائيل 24

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