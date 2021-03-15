ألمانيا.. فوز "حزب الخضر" في الانتخابات المحلية بولاية بادن فورتمبرغ جنوب البلاد

أظهرت نتائج الانتخابات المحلية في ولاية بادن فورتمبرغ جنوب ألمانيا وهي من الولايات الصناعية المهمة، تقدما وفوزا واضحا لـ"حزب الخضر".

كما أظهرت تراجعا كبيرا لـ"حزب البديل" (أقصى اليمين) والاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشارة أنغيلا ميركل.

إقرأ المزيد

وهذه النتائج لن تغير شيئا في الواقع السياسي الفعلي في الولاية، حيث يتشكل الائتلاف الحاكم من "حزب الخضر" الحاصل على 31% من الأصوات وحزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" الحاصل على 24% من الأصوات.

وتعد هذه الولاية هي ثاني أغنى ولاية في ألمانيا، علما أنها مقر لواحدة من أضخم شركات صناعة السيارات في العالم وهي شركة "مرسيدس".

وحصول الاتحاد المسيحي الديمقراطي على 25% من الأصوات في بادن فورتمبرغ، يعد أسوأ نتيجة في تاريخ المحافظين في هذه الولاية، التي كانت معقلا محافظا حتى 2011.

وبانتصار "الخضر" سيفوز وينفريد كريتشمان (72 عاما) بولاية ثالثة، وهو البيئي الوحيد الذي يحكم ولاية ألمانية.

وبالإضافة إلى التقديرات الأولى، تلوح هزيمة معسكر ميركل في ولاية راينلاند بفالتس المحاذية لفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ، بعدما كان الاتحاد المسيحي الديمقراطي يأمل في وضع حد لثلاثة عقود من هيمنة الحزب الديمقراطي الاجتماعي على هذه الولاية، إذ أن التوقعات تبرز اشتداد المنافسة بين الحزبين، ومن المحتمل فوز رئيسة حكومة المنطقة المنتهية ولايتها مالو دراير بولاية جديدة، حسب "فرانس برس".

المصدر: وكالات