كليجدار أوغلو: خمس شركات موالية لأردوغان تستولي على جميع المناقصات الحكومية

أكد زعيم حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو، أن 5 شركات موالية للرئيس رجب طيب أردوغان تستولي على جميع المناقصات الحكومية.

ونشر عبر "تويتر" مقطع فيديو بعنوان "هكذا تكون الإصلاحات من منظور القصر الرئاسي"، منتقدا ما أعلنه الرئيس أردوغان أمس السبت، قائلا: "السلطة الحاكمة أعلنت عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الـ23، ظاهريا يبدو وكأنهم سيجرون إصلاحات اقتصادية، لكن هل تضمنت الحزمة عبارة واحدة عن توفير فرص عمل للعاطلين؟ هل تضمنت الحزمة عبارة واحدة عن التقشف في ما يخص القصور التي لم يسبق وأن امتلكها أي سلطان عثماني من قبل؟".



وأضاف: "دعونا من كل هذا. نحن ندفع أموالا طائلة للعصابة الخماسية. هل تضمنت الحزمة أية عبارة تقشف بهذا الصدد؟ هم لن يجروا إصلاحات، بل أنها مجرد مهام موزعة. امنحونا ثقتكم ونحن من سنحقق الإصلاحات ونحمي مصالح الشعب ونوفر فرص عمل للعاطلين".

وفي السياق ذاته، قال رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض أحمد داود أوغلو، إن "النظام الحاكم في تركيا هو استبدادي فاسد"، مؤكدا أنه "في حال عدم تغيير سياسة الحكومة، ستحل 15 شركة تحظى بالمناقصات الحكومية محل 5 حالية مقربة من أردوغان".

وأضاف: "عندما اطلعت على ما أعلنه الرئيس من قضايا كحزمة الإصلاحات، خطر ببالي احتمالان: إما أن الرئيس يعيش في عالم آخر، أو أن نظاما آخر وصل إلى السلطة".

المصدر: "زمان التركية"