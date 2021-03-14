إضرام النيران في مدرسة إسلامية بالسويد

اندلع حريق يوم الأحد في مدرسة خاصة تقدم التعليم للتلاميذ المسلمين بمدينة أوربرو السويدية، وتبيّن بعد فحص كاميرات المراقبة أن الحريق كان بفعل فاعل.

ونقل التلفزيون الرسمي SVT عن مدير مدرسة "السلامسكولان" حسين الداوودي قوله إن إدارة المدرسة استطاعت الكشف عبر كاميرات المراقبة عن مجهولين أضرما النار في المدرسة.

وأكد الداوودي أن إدارة المدرسة قدمت تسجيلات كاميرات المراقبة للشرطة التي باشرت التحقيق في الحادث.

وأضاف: "رأينا في التسجيلات شخصين ملثمين يحطمان زجاج المدرسة في الطابق السفلي، ويلقيان مواد حارقة داخله".

وأعرب عن ارتياحه لعدم إصابة أحد بالحريق، نظرا لخلو المدرسة من التلاميذ حيث وقع الحادث في ساعات الصباح الباكر.

A fire broke out at a private school in Sweden where Muslim children are taught. According to school surveillance cameras, two people set fire to Alsalamskolan School. In the face of rising Islamophobia across Europe, attacks on Muslim institutions are not a new sight for Sweden. pic.twitter.com/tksWPYxUwF — ANews (@anews) March 14, 2021

İsveç'te Müslüman çocukların okulu kundaklandı



İsveç'in Örebro kentinde Müslüman çocukların eğitim gördüğü "Alsalamskolan" isimli özel bir okulda yangın çıktığı bildirildi.https://t.co/FT8DiB2oLgpic.twitter.com/UXg2vj77h1 — Düşünce Mektebi Haber (@dusuncemektebi4) March 14, 2021

المصدر: وكالات