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إضرام النيران في مدرسة إسلامية بالسويد

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إضرام النيران في مدرسة إسلامية بالسويد
Reuters
السويد
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اندلع حريق يوم الأحد في مدرسة خاصة تقدم التعليم للتلاميذ المسلمين بمدينة أوربرو السويدية، وتبيّن بعد فحص كاميرات المراقبة أن الحريق كان بفعل فاعل.

ونقل التلفزيون الرسمي SVT عن مدير مدرسة "السلامسكولان" حسين الداوودي قوله إن إدارة المدرسة استطاعت الكشف عبر كاميرات المراقبة عن مجهولين أضرما النار في المدرسة.

وأكد الداوودي أن إدارة المدرسة قدمت تسجيلات كاميرات المراقبة للشرطة التي باشرت التحقيق في الحادث.

وأضاف: "رأينا في التسجيلات شخصين ملثمين يحطمان زجاج المدرسة في الطابق السفلي، ويلقيان مواد حارقة داخله".

وأعرب عن ارتياحه لعدم إصابة أحد بالحريق، نظرا لخلو المدرسة من التلاميذ حيث وقع الحادث في ساعات الصباح الباكر.

المصدر: وكالات

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