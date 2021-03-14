بلينكن ولودريان يبحثان دور التحالف عبر الأطلسي في مواجهة تحديات الأمن العالمي
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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، الأحد، دور التحالف عبر الأطلسي في مواجهة تحديات الأمن العالمي.
وكتب بلينكن على "تويتر": "اتصلت بنظيري الفرنسي وناقشنا عددا من المسائل الدولية الملحة والملفات المتعلقة بإيران وروسيا والصين والعملية السياسية في ليبيا".
وأضاف: "تحدثنا كذلك عن السلام والاستقرار في منطقة شرق المتوسط".
المصدر: موقع الخارجية الأمريكية + أنتوني بلينكن - تويتر