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بلينكن ولودريان يبحثان دور التحالف عبر الأطلسي في مواجهة تحديات الأمن العالمي

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بلينكن ولودريان يبحثان دور التحالف عبر الأطلسي في مواجهة تحديات الأمن العالمي
وزيرا الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان والأمريكي أنتوني بلينكن
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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، الأحد، دور التحالف عبر الأطلسي في مواجهة تحديات الأمن العالمي.

وكتب بلينكن على "تويتر": "اتصلت بنظيري الفرنسي وناقشنا عددا من المسائل الدولية الملحة والملفات المتعلقة بإيران وروسيا والصين والعملية السياسية في ليبيا".

وأضاف: "تحدثنا كذلك عن السلام والاستقرار في منطقة شرق المتوسط".

المصدر: موقع الخارجية الأمريكية + أنتوني بلينكن - تويتر

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