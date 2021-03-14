بلينكن ولودريان يبحثان دور التحالف عبر الأطلسي في مواجهة تحديات الأمن العالمي

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، الأحد، دور التحالف عبر الأطلسي في مواجهة تحديات الأمن العالمي.

وكتب بلينكن على "تويتر": "اتصلت بنظيري الفرنسي وناقشنا عددا من المسائل الدولية الملحة والملفات المتعلقة بإيران وروسيا والصين والعملية السياسية في ليبيا".

وأضاف: "تحدثنا كذلك عن السلام والاستقرار في منطقة شرق المتوسط".

المصدر: موقع الخارجية الأمريكية + أنتوني بلينكن - تويتر