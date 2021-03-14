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فاوتشي يحذر من خطر كبير جراء تردد الجمهوريين من تعاطي اللقاح

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فاوتشي يحذر من خطر كبير جراء تردد الجمهوريين من تعاطي اللقاح
Reuters
أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن
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قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي الطبيين، إن إحجام قطاعات معينة من المواطنين عن تلقي اللقاحات المضادة لكورونا، يعد أحد أكبر المخاطر التي تهدد جهود مكافحة الجائحة.

وقال فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في برنامج "واجه الصحافة" على شبكة "إن بي سي" الأمريكية عند سؤاله عن استطلاع أظهر أن العديد من الجمهوريين وخاصة الرجال، لا يريدون الحصول على لقاح: "لا أستوعب ذلك".

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ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن فاوتشي قوله إنه "يتعين علينا فصل القناعات السياسية عن المنطق وأمور الصحة العامة التي لا تحتاج إلى تفكير".

وأظهر استطلاع رأي نشر يوم الخميس الماضي، أن 41 في المائة من الأمريكيين المعروفين بأنهم جمهوريون، وبينهم 49 في المائة من الرجال من ذوي الأفكار الجمهورية، قالوا إنهم لن يتلقوا أيا من اللقاحات الثلاثة المضادة لفيروس كورونا، التي اعتمدتها الحكومة الاتحادية.

وقال ستة في المائة فقط من الرجال من أصحاب الميول الديمقراطية إنهم سيفعلون الأمر نفسه، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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