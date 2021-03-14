إسرائيل تكشف عن قذيفة "اللدغة الحديدية" الموجهة بالليزر

كشفت إسرائيل عن تطوير قذيفة هاون جديدة موجهة بالليزر، تتمتع بقوة نارية أكبر و"أضرار جانبية" أقل على المدنيين، بسبب مستوى دقتها العالي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في بيان له، إن "قذيفة "اللدغة الحديدية" تلبي حاجة الجيش إلى وسائل مناسبة للقتال ضد الأعداء الذين يختبئون بين السكان المدنيين"، مشيرا إلى "الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية التي وضعتها إسرائيل".

وأضاف أن "الصناعة العسكرية الإسرائيلية تزود الجيش بالتكنولوجيا التي تغير ساحة القتال وتعطينا وسائل أكثر فتكا ودقة وفعالية".

ولفت إلى أن "اللدغة الحديدية" ستندمج بشكل جيد مع خطة الجيش الإسرائيلي متعددة السنوات، وهي الإطار العام الذي بموجبه يبني الجيش ترساناته ويدرب قواته من أجل مواجهة التهديدات التي يتوقعها في السنوات المقبلة".

وتم تطوير قذيفة "اللدغة الحديدية" (120 ملم) من قبل الوزارة جنبا إلى جنب مع الجيش الإسرائيلي وأنظمة "إلبيت".

المصدر: "timesofisrael"