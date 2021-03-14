الولايات المتحدة.. أطباء "يلهون" بأعضاء المرضى في غرفة العمليات

باشرت السلطات الصحية في غرب ميشيغان بالولايات المتحدة التحقيق، بعد أن وثقت صور نشرت على موقع "إنستغرام" أطباء يعرضون أنسجة ليفية وأعضاء مريض أثناء عملية جراحية كانوا يجرونها له.

وحسب موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فقد أظهرت الصور مريضا ممددا في غرفة العمليات، بينما وقف أكثر من طبيب وممرضون أمامه وهم يحملون أجزاء بدت وكأنها أعضاء وأنسجة أزيلت من جسمه.

وتم إرفاق إحدى الصور التي تظهر طبيبا يحمل عضوا بشريا غير واضح بسبب الدماء التي غطته بتعليق يقول: "هذه اللعبة الجديدة في غرفة العمليات.. هل يمكنك تخمين وزن هذا العضو؟".

وعرفت المجموعة التي تقف وراء هذه المنشورات على أنها لعاملين بمجال التوليد وأمراض النساء في مشفى تابع لمؤسسة "سبيكتروم هيلث" في غراند رابيدز بميشيغان.

ومن جانبها قالت "سبيكتروم هيلث" إنها فتحت تحقيقا في الحادث، مشيرة إلى "شعورها بالصدمة لنشر مثل هذه الصور وأكدت أنها تعمل على حل هذه المشكلة، وضمان عدم تكرارها في المستقبل.

وبدورها علقت المؤسسة الوطنية للدفاع عن المرضى على الحادث بالقول: "حذف "إنستغرام" الصور.. نؤكد أن قطاع الرعاية الصحية يجب أن يظل بعيدا عن مثل هذه الممارسات، فحياة المرضى وخصوصيتهم أمر لا يجب الاستهتار به على الإطلاق".

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية