الصحة الإسرائيلية تدرس إلغاء إلزام ارتداء الكمامة بدءا من الأسبوع المقبل

ذكرت القناة الإسرائيلية "12"، أن وزارة الصحة بصدد إلغاء إلزام الكمامة في الأماكن العامة، بدءا من الأسبوع المقبل.

ونقلت القناة عن مسؤولين في وزارة الصحة أنهم كذلك بصدد إعادة إطلاق حركة الطيران خلال الشهر المقبل إلى دول تعترف بالجواز الأخضر الإسرائيلي، مثل قبرص وجورجيا واليونان.

ومن المقرر أن تدخل تسهيلات أخرى حيز التنفيذ الأحد المقبل، ومنها فتح الملاهي الليلية.

واستبعد وزير الصحة الإسرائيلية يولي إدلشتاين فرض الإغلاق بعد الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل.

وانضم إدلشتاين إلى موقف منسق مكافحة كورونا البروفيسور نحمان أش، قائلا: "لا أعتقد أنه سيتم فرض الإغلاق بعد الانتخابات وخلال عيد الفصح العبري"، وعزا الوزير ذلك إلى البيانات والإحصاءات التي يتم تسجيلها.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية