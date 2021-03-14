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مقتل شخصين وإصابة 15 بإطلاق نار في حفل بشيكاغو

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مقتل شخصين وإصابة 15 بإطلاق نار في حفل بشيكاغو
Reuters LINDSAY DEDARIO
الشرطة الأمريكية
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أعلنت الشرطة الأمريكية عن مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين جراء إطلاق نار وقع في حفل بساوث سايد في شيكاغو.

وأفادت صحيفة "شيكاغو تريبيون"، بأن المحققين يعتقدون أن عصابة ما على صلة بإطلاق النار الذي وقع عند الساعة 4:40 من فجر الأحد (حسب التوقيت المحلي).

وتفيد التقارير الأولية بأن امرأة تبلغ من العمر 31 عاما أصيبت بثلاث رصاصات واحدة منها بالرأس عثر عليها ميتة خارج مبنى الحفل، كما عثر على رجل يبلغ من العمر 39 عاما مصابا بطلقات نارية في عنقه وساقه، ميتا في غرفة خلفية من المبنى.

وتشير المعلومات إلى أن موقع الحفل عبارة عن مرآب وساحة لركن السيارات مع شقة دوبلكس ملحقة، تم تحويلها إلى منطقة حفلات.

وتم العثور على أربع بنادق في مكان الحادث، أحدها في خارج موقع الحادث، و3 بداخله.

المصدر: "chicagotribune"

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