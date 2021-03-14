تركيا تدين "بشدة" افتتاح إقليم كوسوفو سفارة له في القدس 

دانت تركيا افتتاح إقليم كوسوفو المتمخض عن يوغوسلافيا السابقة وغير المعترف باستقلاله دوليا، سفارة له في إسرائيل بمدينة القدس.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان وزارة الخارجية التركية أنها "تعرب عن قلقها العميق إزاء افتتاح كوسوفو سفارتها لدى إسرائيل في القدس وتدين القرار بشدة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة خارجية كوسوفو افتتاح سفارتها في القدس وبدء عملها.

وأضافت أن الهدف من افتتاح السفارة في القدس هو تحسين العلاقات بين كوسوفو وإسرائيل، والتأكيد على تعزيز مكانة كوسوفو في الساحة الدولية.

ومطلع فبراير الماضي، تم التوقيع على اتفاق بدء العلاقات الدبلوماسية رسميا بين كوسوفو وإسرائيل، وفي اليوم نفسه، أعلن مسؤولون إسرائيليون الموافقة على طلب كوسوفو فتح سفارة في القدس.

المصدر: الأناضول