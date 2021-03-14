قضية صدمت فرنسا.. مسيرة حاشدة تضامنا مع تلميذة قتلها رفيقاها (فيديو)

نظم ما يزيد على 2000 شخص مسيرة اليوم الأحد في ضاحية أرجونتوي بالعاصمة الفرنسية باريس تضامنا مع تلميذة قضت غرقا بنهر السين، في قضية صدمت فرنسا.

وقال ممثلو الادعاء يوم الأربعاء إن اثنين من المراهقين الفرنسيين يخضعان للتحقيق بتهمة القتل بعد أن انتشلت الشرطة جثة التلميذة من نهر السين.

Aucun enfant ne devrait être harcelé jusqu’à la mort, jeté dans la Seine. Il est bien loin le temps de l’enfance innocente... Repose en Paix, #Alisha

Mes pensées et condoléances à toute la famille Khalid 🤲🏼 pic.twitter.com/ylkeZL8VXL — Aïda Touihri (@AidaTouihri) March 10, 2021

وأضافوا أن المراهقين، وهما صبي وفتاة يبلغان من العمر 15 عاما، التقيا بالفتاة الضحية التي تبلغ من العمر 14 عاما وكانا يعرفانها في أرجونتوي في غرب باريس وأن الصبي ضربها ثم ألقى بها بمساعدة صديقته في النهر حيث غرقت.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الضحية تعرضت للتنمر في المدرسة والتسلل الإلكتروني إلى صورها وتداول صور لها وهي عارية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" إن ما يزيد على 2500 شخص شاركوا في مسيرة الأحد التي انطلقت من مدرسة الفتاة الغارقة.

وشهدت فرنسا سلسلة من عمليات قتل الشبان في الأسابيع الماضية، نفذ معظمها عصابات، مما زاد من الضغوط على الحكومة.

وقالت مارلين شيابا وزيرة الدولة في وزارة الداخلية لإذاعة "فرانس إنفو" إنه سيتم تشكيل لجنة من أولياء الأمور الأسبوع المقبل لمعالجة مشكلة التحرش في المدرسة.

La marche va bientôt démarrer. La famille d’Alisha est en tête de cortège #Alisha#Argenteuilpic.twitter.com/EuaywIP2u7 — Guillaume Poingt (@guillaumepoingt) March 14, 2021

🇨🇵⚡Plus de 2.000 personnes ont participé dimanche à #Argenteuil (Val-d'Oise) à une #marcheblanche en mémoire d'une adolescente de 14 ans, #Alisha, morte noyée le 8 mars, après avoir été violemment frappée par deux camarades et jetée dans la #Seine (📹AFP) pic.twitter.com/nBjpXSCEzG — MediaFrance24 🌐 (@MediaFrance24) March 14, 2021

المصدر: رويترز