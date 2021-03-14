إصابة موظفين في السفارة الصينية في ميانمار خلال هجوم على مصانع يانغون

أعلنت سفارة الصين في ميانمار أن العديد من الموظفين الصينيين أصيبوا وحوصروا عندما تعرضت مصانع في حي هلاينغثايا في يانغون للنهب والتخريب، دون تقديم تفاصيل عن الإصابات.

وجاء في بيان على صفحة السفارة على "فيسبوك"، أن السفارة طلبت ضمانات أمنية على وجه السرعة، واصفة الوضع بأنه "خطير للغاية"، وأضافت أنه تم تحذير المواطنين الصينيين في ميانمار.

وأشارت إلى أن بعض مصانع الشركات الصينية تعرضت للنهب والتخريب في الهجوم.

المصدر: وكالات