سريلانكا تطلب سحب ملابس سباحة ومماسح تحمل رسم الأسد الموجود على علمها (صور)

طلبت سريلانكا من "أمازون" سحب ملابس سباحة ومماسح أرجل تحمل رسم الأسد الموجود على علمها حسبما أعلنت السلطات يوم السبت، بعد يومين من احتجاجها على هذه المنتجات صينية المنشأ.

وأعلنت سريلانكا أنها أبلغت الشركة العملاقة للتوزيع عبر الإنترنت احتجاجا رسميا وطلبت من السلطات الصينية ضمان وقف تصنيع هذه المنتجات وبيعها.

وأوضحت السفارة السريلانكية لدى الصين أن كتابا من السفارة أرسل إلى الشركة التي تبيع هذه المنتجات عبر "أمازون" طلب منها فيه "الكف فورا عن تسويق مماسح الأرجل وأي منتجات تسيء استخدام العلم السريلانكي".

كما قدمت سفارة سريلانكا في واشنطن شكوى إلى الحكومة الأمريكية ضد ما وصفته بأنه "انتهاك للملكية الفكرية" لسريلانكا.

ورغم معارضة سريلانكا وتنديدها، إلا أن العشرات من التجار لا يزالون يعرضون للبيع سلعا مستوحاة من العلم.

واستمر عدد من البائعين الصينيين على "أمازون" في عرض ممسحة أرجل تحمل شعار الأسد بأسعار تراوح بين عشرة دولارات و24 دولارا، ولباس بحر بيكيني يحمل رسما مماثلا بأسعار تراوح بين 9.20 دولار و17.30 دولار.

وكانت سريلانكا منعت نجم الراب الأمريكي أكون من دخول أراضيها العام 2010 بعد مقطع فيديو له تظهر فيه امرأة ترتدي ملابس ضيقة ترقص أمام تمثال لبوذا، وفي 2002 أمرت المحكمة العليا في البلاد الشرطة والجمارك بمصادرة أسطوانة لموسيقى "بوذا بار".

وقبل عامين، أوقفت السلطات امرأة مسلمة لارتدائها فستانا طبع عليه رسم دفة بحرية اعتقدت الشرطة أنه يمثل عجلة دارماشاكرا، وهو رمز بوذي مهم.

المصدر: أ ف ب