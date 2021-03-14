ضبط سائق يقود دراجة سكوتر كهربائية بسرعة 57 كيلومترا في الساعة!

ضبطت الشرطة شرقي فرنسا دراجة سكوتر كهربائية تسير بسرعة 57 كيلومترا في الساعة، أي أكثر من ضعف الحد الأقصى المسموح به وهو 25 كيلومترا في الساعة.

وأوقف سائق الدراجة الكهربائية الذي أظهرت الفحوص وجود آثار لتعاطيه الحشيش، على ما أفادت الشرطة الجمعة.

وأوضحت شرطة مقاطعة غورا عبر "فيسبوك" أن السائق كان يقود المركبة على الطريق العادية المخصصة للسيارات في مدينة لون لو سونييه "رغم وجود مسار مخصص للدراجات".

وأضافت أنه "كان يضع على أذنيه سماعات تمنعه من سماع الضجة في محيطه".

وأوضح المسؤول في الشرطة باتريك فورنييه لوكالة فرانس برس، أن الفحوص التي أجريت للسائق البالغ 49 عاما بينت وجود آثار لتعاطيه الحشيش.

ويواجه الرجل غرامة قد تصل قيمتها إلى 1500 يورو، فيما صادرت الشرطة دراجته الكهربائية.

المصدر: أ ف ب