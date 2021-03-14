زاخاروفا: الدول الغربية نفسها عجلت بداية ضبط مجال الإنترنت

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في حديث تلفزيوني، إن الدول الغربية بالذات عجلت من خلال تصرفاتها، عملية تنظيم وضبط مجال الإنترنت.

وأضافت زاخاروفا: "قاموا بأنفسهم بتسريع ما لم نكن نجرأ على فعله لفترة طويلة. شعرنا دائما بالحرج عند التفكير بفرض تدابير تنظيمية، والآن حان الوقت لبدء تنظيم مجال الإنترنت. وهذا يتعلق باحتكارات الإنترنت الأمريكية".

وتابعت زاخاروفا: "كنا طوال الوقت نقيّم، كيف سيتم النظر إلى ذلك، وهل ننتهك نحن بأنفسنا بعض المبادئ. نعم، لا نفعل ذلك، لأن الغرب انتهكها بشكل جماعي منذ فترة طويلة".

وأشارت ممثلة الخارجية، إلى أن احتكارات الإنترنت، ومن خلفها المؤسسة السياسية الغربية ممثلة بواشنطن والناتو وبروكسل، "تتصرف منطلقة بشكل استثنائي من مصالحها الخاصة وعدم استعدادها للمنافسة العادلة".

وشددت زاخاروفا على أن روسيا، تعد الآن مجموعة كاملة من الوثائق والتشريعات التي ستحمي الصحفيين الروس ووسائل الإعلام والجمهور.

المصدر: تاس