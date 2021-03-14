باريس.. شرطي يقتل شخصا مجهولا هدده بسكين

قالت وكالة "فرانس برس"، إن رجلا مجهول الهوية، هدد أحد رجال الشرطة الفرنسية بسكين، اليوم في الدائرة 18 في باريس، فرد الشرطي عليه بإطلاق النار وأرداه قتيلا.

وذكرت الوكالة، أن الحادث وقع عند تقاطع شارعي بوينو وبواسونير. وأطلق الشرطي الرصاص، عندما انقض عليه المهاجم بسكين. ويجري في الوقت الراهن، التحقيق في دوافع المهاجم.

وأشارت مديرية شرطة باريس، إلى الحادث في تغريدة على "تويتر"، وقالت: "في الدائرة الثامنة عشرة في باريس، تم تهديد ضابط شرطة بسلاح، ودفعه ذلك لاستخدام سلاحه الناري. وتم تطويق منطقة الحادث". ولم تقدم المديرية، أية تفاصيل أخرى.

المصدر: تاس