إسرائيليون معارضون للتلقيح ضد كورونا يتجهون لمحكمة الجنايات الدولية

ادعت مجموعة من معارضي حملة التطعيم ضد فيروس كورونا الواسعة في إسرائيل، لدى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بتهمة "انتهاكات لقواعد أخلاقية في حملة التطعيم الإسرائيلية".

إقرأ المزيد

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، التي أوردت الخبر، بأن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، ردت قبل أيام قليلة بأنها قبلت الشكوى وسيتم التعامل معها.

كما تقدم معارضو التطعيم ضد فيروس كورونا بالتماس إلى محكمة العدل العليا في إسرائيل من أجل الحصول على توضيحات من وزارة الصحة.

وأشار مقدمو الطلب إلى أن "الطريقة التي يتم بها إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للجمهور في إسرائيل تنتهك أخلاقيات قرارات محكمة نورمبرغ"، وهي القواعد الأخلاقية المتعلقة بإجراء التجارب على البشر، التي صاغتها محكمة نورمبيرغ في أعقاب أحداث الحرب العالمية الثانية.

كما جاء في الالتماس إلى المحكمة الدولية: "لماذا لا يتم إلغاء وتعليق التجربة الطبية المبتكرة التي تجريها إسرائيل على المواطنين الإسرائيليين؟ في انتهاك لأخلاقيات نورمبرغ وخلافا لقواعد حماية حقوق المريض، وإجراءات وزارة الصحة للتجارب الطبية على البشر، وخاصة الموافقة العلمية على التجارب البشرية.

المصدر: "I24NEWS"