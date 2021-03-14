رئيس الأركان البريطاني الأسبق: الروس يسخرون منا والأمريكيون يهزون رؤوسهم!

انتقد الجنرال ريتشارد دانات، الرئيس الأسبق لهيئة الأركان العامة البريطانية، حالة القوات المسلحة للمملكة.

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ونقلت صحيفة The Mirror عن دانات، اليوم الأحد، قوله: "الروس يسخرون منا والأمريكيون يهزون رؤوسهم".

ودان رئيس هيئة الأركان الأسبق شراء مقاتلة "إف-35 بي" من قبل وزارة الدفاع البريطانية، موضحا أن سعر طائرة واحدة من هذا الطراز يفوق 100 مليون دولار، وذلك دون الأخذ في الحسبان تكاليف استخدام هذه المقاتلة.

واعتبر دانات، الذي تولى رئاسة الأركان البريطانية في الفترة من 2006 إلى 2009، أن شراء الطائرة المذكورة سيوجه ضربة أليمة إلى الميزانية الدفاعية للمملكة

كما ذكر الجنرال أن الجيش البريطاني يفتقر إلى نحو 10 آلاف عسكري، مشيرا إلى أن تعداد القوات المسلحة الوطنية مرشح للتقلص في المستقبل القريب.

وفي وقت سابق من اليوم نشرت لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني تقريرا عن حالة وحدات القوات المدرعة في البلاد، تضمن تقييما متشائما لقدرة هذه القوات على الفوز في أي معركة محتملة مع الجيش الروسي.

المصدر: صحيفة The Mirror