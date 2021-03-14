وفاة شخصين في هونغ كونغ بعد التطعيم بلقاح ضد كوفيد

قالت مديرية الصحة في هونغ كونغ، إن شخصين آخرين توفيا في المدينة بعد التطعيم بلقاح ضد كوفيد-19.

وأضافت المديرية، في تقرير نشرته على الإنترنت، أن الاثنين كانا يعانيان من أمراض مزمنة. أحدهما رجل يبلغ من العمر 80 عاما، كان يعاني من مرض السكري، ومن ارتفاع ضغط الدم، وأصيب سابقا بجلطة دماغية.

وذكرت المديرية، أنه تلقى التطعيم في 1 مارس، وبعد ستة أيام، تدهور وضعه الصحي وبات في حالة حرجة، وتم نقله لوحدة العناية المركزة في مستشفى الأميرة مارغريت، حيث توفي. وحدد الأطباء سبب الوفاة، بمرض الأمعاء الإقفاري.

والحالة الثانية لرجل كان يبلغ من العمر 67 عاما، وكان مصابا بفرط شحميات الدم، والسكري وارتفاع ضغط الدم. وتم تطعيمه بلقاح Coronavac في 2 مارس وفجأة فقد وعيه في مترو الأنفاق في 11 مارس. وتم نقله إلى مستشفى، حيث توفي بعد يومين.

وبالإضافة إلى ذلك، تحقق المديرية في حالتي وفاة وقعتا أيضا بعد التطعيم. الأولى، لرجل يبلغ من العمر 63 عاما، والثانية لامرأة تبلغ من العمر 55 عاما. والاثنان كانا يعانيان من أمراض مزمنة وتوفيا بعد تلقي لقاح ضد كوفيد في 2 مارس.

وتفيد تقارير إعلامية، بأن الحديث يدور عن لقاح Sinovac، ووصل عدد الوفيات بعد هذا الحادث، إلى ستة.

المصدر: نوفوستي