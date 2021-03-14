ابنة شقيق ترامب تشير إلى "أسوأ أمرين" واجها عمّها خلال فترته الرئاسية

قالت ابنة شقيق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ماري، إن حجب حساب عمها على "تويتر" كان أسوأ ما حصل له خلال السنوات الأربع الماضية، وليس خسارته أمام جو بايدن.

إقرأ المزيد

وقالت ماري في تصريحات لمجلة "بيزنيس إنسايدر" "أعتقد أن حظر تويتر ورفض جمعية اللاعبين المحترفين الأمريكيين للغولف "PGA" إقامة بطولة في ملعبه، ربما كانا أسوأ أمرين حدثا له منذ 4 سنوات".

وتابعت: "كيف يدير الأمور بدون تويتر؟ إنه يدرك أن الناس لا ينتبهون إليه حقا بنفس الطريقة".

كلام ماري، كانت كررته في وقت سابق ماغي هابرمان، مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" في فبراير الماضي، حينما قالت إن ترامب كان أكثر تعاسة عندما اكتشف أنه فقد امتياز استضافة بطولة "PGA" في بيدمينستر أكثر مما كان بشأن إجراءات العزل ضده، والتي كانت جارية بالتزامن.

ومنع ترامب نهائيا من دخول "تويتر" في يناير بعد أن قالت منصة التواصل الاجتماعي إنه يخاطر بالتحريض على العنف في أعقاب تمرد على الكابيتول في السادس من يناير.

المصدر: بيزنيس إنسايدر