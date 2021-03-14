وزارة الدفاع الروسية: الدول الأجنبية غالبا ما تطلب فتح مكتب تمثيلي للوزارة

قال فيتالي ديمنكو رئيس المديرية السادسة في الإدارة العامة للتعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع الروسية، إن الكثير من الدول الأخرى، تطلب من الوزارة فتح مكتب تمثيلي لها هناك.

وأضاف ديمنكو، في برنامج تلفزيوني: "نتلقى في كثير من الأحيان طلبات لفتح مكتب تمثيلي، أو إرسال متخصصين عسكريين روس، للمساعدة في إصلاح القوات المسلحة، وزيادة الاستعداد القتالي والقدرات القتالية".

وأشار ديمنكو أيضا، إلى أنه في نهاية عام 2020، تم افتتاح مكتب تمثيلي لوزارة الدفاع الروسية، في جمهورية إفريقيا الوسطى، وفي السودان.

المصدر: تاس