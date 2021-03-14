تقرير: الجيش الإسرائيلي يوصي بتهدئة التوتر البحري مع إيران

أوصى مسؤولون أمنيون إسرائيليون خلال مداولات مغلقة عقدت في الأيام الأخيرة، بتهدئة التوتر بين إسرائيل وإيران في البحر.

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تأتي هذه التوصية على خلفية اتهامات إيرانية لإسرائيل بمهاجمة سفينة إيرانية واتهامات إسرائيلية لإيران بتفجير سفينة بملكية إسرائيلية في خليج عمان.

ونقل موقع "واللا" اليوم الأحد عن مسؤول إسرائيلي أنه "في الفترة التي تبلور فيها الإدارة الأمريكية الجديدة سياستها، ومن جهة أخرى تجري مفاوضات مع طهران حول اتفاق نووي، ليس صائبا العمل بشدة ضد إيران.. هذا الوقت للتهدئة".

وأشار المسؤولون إلى أن المحور البحري من آسيا إلى إسرائيل حساس للغاية، وخاصة في منطقة مضائق هرمز، "التي توصف كمنطقة تجري فيها ردود فعل إيرانية في العقد الأخير، والواقع هناك يمكن أن يتدهور بسهولة". وأضافوا أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، يؤيد التوجه نحو تهدئة التوتر البحري.

ورجح محقق إيراني، أمس الجمعة، أن تكون إسرائيل وراء الهجوم الذي وقع في البحر المتوسط الأسبوع الماضي وألحق أضرارا بسفينة الحاويات الإيرانية.

والخميس، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن إسرائيل استهدفت منذ العام 2019 ما لا يقل عن 12 ناقلة نفط إيرانية أو تحمل نفطا إيرانيا متجهة إلى سوريا.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية