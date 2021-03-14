وزير تركي سابق يكشف سبب أزمة أنقرة مع القاهرة

قال ياشار ياكيش، وزير الخارجية التركي الأسبق، إن بلاده هي السبب في تفجير الأزمة مع مصر، معتبرا أن "مفتاح عودة العلاقات بين أنقرة والقاهرة في يد تركيا".

إقرأ المزيد

وأوضح ياكيش الذي شغل كذلك منصب سفير بلاده في القاهرة، في معرض تعليقه على عودة المفاوضات بين البلدين التي انقطعت قبل 8 سنوات، أن هذه الخطوة متأخرة ولكنها إيجابية.

واعتبر أنه ما كان يجب على تركيا أن تتخذ الموقف الذي اتخذته تجاه مصر بعد أحداث العام 2013، معتبرا أنه كان عليها تحسين العلاقات مع القاهرة كما فعلت كل دول العالم.

وأشار ياكيش إلى أنه "لا يمكن للعلاقات التركية المصرية أن تعود إلى حالتها السابقة بين عشية وضحاها. ومع ذلك، كلما أسرعنا في الإصلاح كان ذلك أفضل".

وشدد ياكيش على أنه يجب أن تكون هناك تطورات ملموسة لتعيين السفراء بين البلدين.

المصدر: صحيفة زمان