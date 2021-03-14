"بلومبرغ": "غوغل" فشلت في وقف الملاحقة القضائية الأمريكية ضدها

قالت وكالة "بلومبرغ"، إن "غوغل" فشلت في إقناع محكمة في كاليفورنيا بوقف إجراءات قضائية ضدها في قضية تدخل غير قانوني سري في خصوصيات ملايين المستخدمين لمتصفح Chrome.

وذكرت الوكالة، يوم أمس السبت، أن هذه القضية قد تكلف شركة "غوغل" مليارات الدولارات.

ووفقا للشكوى، تقوم الشركة بجمع معلومات حول المستخدمين بشكل سري من خلال الخدمة، لتكوين إحصائيات حول الزيارات إلى مواقع Google Analytics على الإنترنت وإلى Google Ad Manager والتطبيقات الأخرى، بما في ذلك تلك المثبتة على الهواتف الذكية. وتمت الإشارة إلى أن عملية جمع المعلومات، تجري حتى في حالة تنشيط نظام التصفح الخفي.

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ونقلت الوكالة عن قرار المحكمة: "استنتجت المحكمة أن شركة Google لم تبلغ المستخدمين بأنها كانت تجمع البيانات عنهم، عندما يكونون في وضع المتصفح الخفي".

بدورها، تعتزم الشركة الدفاع بحزم عن موقفها، الذي يتلخص في أن جميع المستخدمين عند العمل مع نظام البحث، يؤكدون قبولهم لبنود سياسة السرية، التي يتم خلالها جمع كل المعلومات الخاصة والبيانات. ونوهت الشركة بأنه عندما يقوم المستخدم "بفتح نافذة جديدة مع نظام التصفح الخفي، يمكن لمواقع الويب جمع معلومات حول نشاطه".

وذكرت الوكالة، أنه تم رفع دعوى جماعية ضد شركة "غوغل" في يوليو الماضي، وقد تتعرض الشركة في نهايتها لغرامة تبلغ 5 مليارات دولار.

المصدر: تاس