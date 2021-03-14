بوريل يدعو إلى شفافية التحقيق في انقلاب بوليفيا

قال مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إنه يجب التحقيق بشفافية وبدون ضغوط سياسية، في الأحداث التي وقعت في بوليفيا في نوفمبر 2019 .

وأضاف بوريل، على حسابه في "تويتر" يوم الأحد: "في ضوء الأحداث التي وقعت في بوليفيا. يجب التحقيق في الاتهامات المتعلقة بأحداث عام 2019 من خلال عدالة شفافة ودون ضغوط سياسية، ومع احترام استقلالية السلطات. الحوار والمصالحة، يتمتعان بقيمة حاسمة". وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم بوليفيا.

Siguiendo los eventos en #Bolivia. Las acusaciones por los hechos de 2019 deben resolverse en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas, respetando la independencia de poderes. Diálogo y reconciliación son cruciales. La #UE continuará apoyando a Bolivia. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 13, 2021

تجدر الإشارة إلى أنه تم يوم أمس السبت اعتقال جانين آنييز، في إطار التحقيق في الانقلاب الذي وقع في بوليفيا. وتم نقلها إلى لاباز حيث ستدلي بإفادتها.

شهدت بوليفيا انتخابات رئاسية في 20 أكتوبر 2019. ووفقا للمحكمة العليا للانتخابات، حصل إيفو موراليس، رئيس الدولة آنذاك، على أغلبية الأصوات.

لكن المعارضة لم تعترف بذلك، وشهدت البلاد في نوفمبر عام 2019 احتجاجات جماهيرية اضطر موارليس بعدها للاستقالة من منصبه، وأصبحت جانين آنييز، القائمة بأعمال رئيس بوليفيا.

المصدر: تاس