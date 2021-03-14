مصدر طبي: المصابان في تحطم الطائرة بكازاخستان في حالة خطيرة مستقرة

قال مصدر طبي في كازاخستان، إن المصابين الاثنين في تحطم الطائرة العسكرية من طراز "أن-26" بالقرب من مطار ألما آتا، لا يزالان في العناية المشددة، بحالة خطيرة مستقرة.

وأضاف المصدر، في حديث لمراسل "تاس" اليوم: "يقيم الأطباء حالة هذين الجريحين، بالخطيرة المستقرة".

قبل ذلك، أفادت الخدمة الصحفية لإدارة مدينة ألما آتا، بأن الجريحين، وهما من مواليد 1987 و 1996، يعانيان من كسور وكذلك من إصابات في الدماغ، وأحدهما يعاني من حروق من الدرجة الثانية والثالثة في جسمه.

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يوم أمس تحطمت طائرة من طراز "أن-26"، قرب مطار ألما آتا، كانت قادمة من العاصمة نور سلطان. واحترقت بعد سقوطها على الأرض. وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة اثنين.

المصدر: تاس