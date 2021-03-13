"شارلي إيبدو" تنشر رسما لملكة بريطانيا جاثية على عنق ميغان ماركل (صورة)

واجهت مجلة "شارلي إيبدو" انتقادات واسعة بنشرها رسما كاريكاتوريا لملكة بريطانيا جاثية على عنق دوقة ساكس ميغان ماركل، في محاكاة لمقتل جورج فلويد على أيدي الشرطة الأمريكية.

وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، بأن الكاريكاتور حمل عنوان: "لماذا غادرت ميغان قصر باكنغهام؟"، ويصور ملكة بريطانيا وهي تضغط بركبتها على عنق ماركل، فيما تقول الأخيرة إنها "لا تستطيع التنفس"، على غرار حادث مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على أيدي الشرطة، الذي أشعل احتجاجات دولية ضد عنف الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة.

French magazine Charlie Hebdo mocks George Floyd's murder and Meghan's racism concerns. The cover reads: 'Why Meghan left Buckingham Palace', 'Because I couldn't breathe'. pic.twitter.com/3Fuj789xn7 — Nadine White (@Nadine_Writes) March 13, 2021

المصدر: "إندبندنت"