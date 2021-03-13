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"شارلي إيبدو" تنشر رسما لملكة بريطانيا جاثية على عنق ميغان ماركل (صورة)

أخبار العالم

AP PIERRE DUFFOUR
مبنى مجلة شارلي إيبدو الفرنسية
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واجهت مجلة "شارلي إيبدو" انتقادات واسعة بنشرها رسما كاريكاتوريا لملكة بريطانيا جاثية على عنق دوقة ساكس ميغان ماركل، في محاكاة لمقتل جورج فلويد على أيدي الشرطة الأمريكية.

وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، بأن الكاريكاتور حمل عنوان: "لماذا غادرت ميغان قصر باكنغهام؟"، ويصور ملكة بريطانيا وهي تضغط بركبتها على عنق ماركل، فيما تقول الأخيرة إنها "لا تستطيع التنفس"، على غرار حادث مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على أيدي الشرطة، الذي أشعل احتجاجات دولية ضد عنف الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة.

المصدر: "إندبندنت"

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