المكسيك.. 639 وفاة و6104 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 639 وفاة و6104 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 194490، فيما إجمالي عدد الإصابات 2163875.

وتقول الحكومة إنه من المرجح أن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المثبتة.

وكان وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد أعلن في 11 مارس الحالي عن وصول الدفعة الثانية من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا إلى بلاده.

يذكر أن السلطات المكسيكية صادقت على استخدام اللقاح الروسي في 2 فبراير الماضي وتم إيصال الدفعة الأولى من اللقاح إلى المكسيك في الـ22 من فبراير.

وبدأت السلطات المكسيكية باستخدام اللقاح الروسي لتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما.

المصدر: "رويترز" + RT