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إحالة مراهقتين فرنسيتين إلى القضاء بسبب مقلب على "تيك توك"

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إحالة مراهقتين فرنسيتين إلى القضاء بسبب مقلب على
Reuters
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استدعيت فتاتان في الخامسة عشرة والسابعة عشرة من عمرهما للمثول أمام قاض للأحداث في فرنسا إثر مشاركتهما في تحدّ عبر تطبيق "تيك توك" ادعتا فيه ضلوعهما في جريمة قتل.

وقالت فابيان أتزوري المدعية العامة للجمهورية في مدينة غراس جنوب شرقي فرنسا، إن الفتاتين المقيمتين في المنطقة ستمثلان أمام القضاء في إبريل بتهمة "توجبه بلاغ كاذب"، وهي جنحة تصل عقوبتها إلى السجن عامين.

وأوضحت صحيفة "نيس ماتان" التي كشفت المعلومة أن التحدي الذي شاركت فيه الفتاتان يقوم على إرسال رسائل نصية إلى أشخاص مجهولين بهدف إخافة المتلقي، مع نصوص منها "أين أنت؟ الجثة معي"، ثم ينشر المشاركون في اللعبة عبر "تيك توك" الأجوبة التي يتلقونها.

لكن بعض الأشخاص الذين تلقوا الرسائل أبلغوا السلطات بمضمونها "ما استدعى حشد قوات الدرك لطاقاتها بهدف كشف مرسلي" هذه الرسائل.

المصدر: أ ف ب

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