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وسائل إعلام: محتجون رشقوا سيارة رئيس الأرجنتين بالحجارة

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وسائل إعلام: محتجون رشقوا سيارة رئيس الأرجنتين بالحجارة
Reuters Matias Garay
محتجون أثناء زيارة رئيس الأرجنتين ألبرتو فيرنانديز محافظة تشوبوت جنوب البلاد
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رشق محتجون سيارة رئيس الأرجنتين ألبرتو فيرنانديز بالحجارة أثناء زيارته إلى محافظة تشوبوت جنوب البلاد، وفق ما أوردت قناة Todo Noticias التلفزيونية.

وبثت القناة لقطات تظهر محتجين غاضبين وهم يطوقون سيارة يستقلها فيرنانديز ويدقون عليها بأيديهم ويصرخون، فيما رمى عدد منهم الحجارة باتجاهها ما أدى إلى تحطم إحدى نوافذها، دون وقوع إصابات.

وكان المتظاهرون يحتجون على مشروع تعديني كبير يدعمه محافظ تشوبوت ماريانو أرسوني، حيث وصل رئيس البلاد إلى المحافظة لتفقد مناطق متضررة من الحرائق.

المصدر: تاس

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