داود أوغلو يدعو أردوغان لبيع الطائرات الرئاسية

دعا زعيم حزب "المستقبل" التركي، أحمد داود أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان، "لبيع الطائرات الرئاسية أولا قبل حديثه عن الترشيد وعدم الإسراف".

وقال: "نصيحتي لك هي أن تفعل أمرين قبل الحديث للشعب حول ترشيد شراء المركبات العامة، أولا أن تبيع طائراتك الخاصة التي يساوي ثمنها عشرات وأحيانا مئات المركبات.. ثانيا: عندما تذهب إلى صلاة الجمعة أو التطعيم لا تأخذ أكثر من مركبتين أو ثلاث، وليس عشرات المركبات، إذا نفذت أنت هذا أولا، سيستمع الآخرون إليك".

وانتقد داود أوغلو تصريحات أردوغان التي قال خلالها: "سنتخذ الإجراءات اللازمة لخفض الديون بالنقد الأجنبي"، متسائلا: "ألم يقل صهرك عندما كان وزيرا للخزينة والمالية، لماذا تنشغلون بالعملة الأجنبية، لماذا تهتمون بالعملة الأجنبية؟ ألم يكن هو الذي قال ذلك؟".

وأوضح، أن "الأزمة ليست في اللجنة بل في عقل أردوغان نفسه وجهله الاقتصادي، إذا كان هذا ضروريا، فلماذا لم تنشئ وتدير لجنة استقرار الأسعار من قبل؟، تقول الآن حزمة الإصلاح الاقتصادي. لا اقتصاد ولا إصلاحات ولا حزمة".

وأعلن أردوغان عن إصلاحات في القانون والاقتصاد، مشيرا إلى أنه "سيحد من شراء المركبات العامة، بغرض الترشيد".

المصدر: "زمان التركية"