لوكاشينكو يصف فيلما عن رغبته في البذخ بالكاذب

وصف رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، للصحفيين اليوم، المعلومات التي وردت في فيلم نشر في الإنترنت، وتحدثت عن حياته الفاخرة والسعي وراء الثروة، بالكاذبة.

وأضاف لوكاشينكو: "أسوأ شيء بالنسبة لي هو أن أتعرض للعار أمامكم. أنا بتاتا لن أفعل ما لا أقوله. إذا قلت، يجب أن أفعل هذا الأمر. لذلك، لا داعي للبحث".

وأعرب لوكاشينكو عن اعتقاده، بأن "المعارضة تناولت هذا الموضوع عبثا. وشدد على أنه تم في الفيلم ذكر أسماء معينة ليس لها علاقة بالموضوع".

وأوضح لوكاشينكو أنه لم يشاهد الفيلم بعد. وقال: "سأحاول. يقولون إنه فيلم كبير جدا، طويل. ليس لدي الكثير من الوقت لمشاهدته".

وأشار إلى أنه اطلع على تلخيص للفيلم، واستنتج أنه لا يوجد شيء جديد هناك. وأكد أنه لا توجد أية رفاهية مفرطة في الأماكن التي ذكرها الفيلم. وكمثال ذكر الدار على نهر بريبيات (منطقة غوميل). وقال: "يوجد مركز راحة وبيت خشبي حيث يقيم الرئيس. أحد أقسام المبنى، لفعاليات عامة- قاعة كبيرة مشتركة. وهناك غرفة نوم لرئيس الدولة، وغرفة للأطفال. هذا كل شيء. حسنا، هل هذا قصر؟ وهو ليس ملكي بل ملك الدولة".

المصدر: تاس