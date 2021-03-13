زاخاروفا تعلق على كلمات الأمير هاري عن اتفاق سري  لوسائل الإعلام البريطانية

تحدثت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن وجود "تواطؤ" وتوزيع الأدوار بين النخبة السياسية البريطانية ووسائل الإعلام.

ووصفت زاخاروفا، تصريحات الأمير هاري في مقابلة مع مقدمة البرامج التلفزيونية أوبرا وينفري، بالمثيرة للدهشة.

وخلال تعليقها على تصريح الأمير هاري حول وجود اتفاق سري لوسائل الإعلام البريطانية والذي بموجبه "إذا تملق أحد أفراد العائلة الملكية للصحفيين، فستعامله الصحافة بشكل أفضل"، قالت زاخاروفا: "طرح أشياء مثيرة ... هنا الكلمة الأساسية هي الاتفاق. بشكل عام، هذه الاتفاقية غير المرئية، التي يتحدث عنها الأمير، هي مؤامرة".

كما تساءلت زاخاروفا عن موضوعية وسائل الإعلام التي "تحدد الأدوار" مسبقا.

المصدر: تاس