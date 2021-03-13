برلماني لاتفي: ريغا أخفقت في إسكات مراسلي وسائل الإعلام الروسية

اعتبر عضو الهيئة التشريعية اللاتفية ميروسلاف ميتروفانوف أن سلطات بلاده استهدفت بتفتيش مكاتب وأماكن إقامة مراسلي وسائل الإعلام الروسية إسكاتهم، لكنها فشلت في ذلك.

وعقد الاتحاد الروسي في لاتفيا الذي يشغل ميتروفانوف منصب رئيسه المشارك، مؤتمرا بمشاركة صحفيين ناطقين بالروسية من لاتفيا وروسيا وليتوانيا وإستونيا وألمانيا وبلجيكا وممثلين عن منظمات حقوق الإنسان، لمناقشة الضغط الذي تتعرض له وسائل الإعلام الناطقة بالروسية.

وأضاف ميتروفانوف: "في الواقع، كان ذلك اجتماعا للصحفيين الناطقين بالروسية من لاتفيا وروسيا وليتوانيا وإستونيا وألمانيا وبلجيكا. وتبادل الزملاء الخبرات".

المصدر: نوفوستي