لوكاشينكو: أهالي بيلاروس ليس لديهم أصدقاء في العالم

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إنه لا يوجد لدى البيلاروسيين، أصدقاء في العالم.

وأضاف لوكاشينكو، اليوم السبت بعد مشاركته في مهرجان رياضي: "انتبهوا لعباراتي: ليس لدينا أصدقاء في العالم".

وخلال حديثه عن الوضع السياسي الاجتماعي في البلاد، قال الرئيس البيلاروسي: "لدينا الكثير لنقوله، لكن هذا سيحدث مع مرور الوقت".

وشدد لوكاشينكو، على أن "التفاصيل الدقيقة ليست لهذا اليوم".

وأثار الإعلان عن فوز الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في انتخابات 9 أغسطس التي وصفت المعارضة نتائجها بالمزورة، موجة احتجاجات اعتمدت الحكومة المعالجة الأمنية في التعامل معها، قائلة إنها تواجه محاولة تنفيذ "ثورة ملونة" مدعومة من الغرب.

المصدر: نوفوستي