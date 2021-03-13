سريلانكا تتخذ إجراءات جديدة تستهدف الأقلية المسلمة لدواعي "الأمن القومي"

قال سارات ويراسيكيرا وزير الأمن العام في سريلانكا السبت، إن بلاده ستحظر ارتداء البرقع تماما وتغلق أكثر من ألف مدرسة إسلامية، في أحدث الإجراءات التي تستهدف الأقلية المسلمة.

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وأضاف في مؤتمر صحفي إنه وقع قرارا أمس الجمعة للحصول على موافقة الحكومة على حظر الغطاء الكامل للوجه الذي ترتديه بعض النساء المسلمات وذلك لدواعي "الأمن القومي".

ولفت إلى أنه "منذ سنوات مضت لم تكن النساء والبنات ترتدي البرقع... هو علامة على التطرف الديني الذي حدث أخيرا. سوف نحظره قطعا".

وتم حظر البرقع مؤقتا في الدولة التي تسكنها أغلبية بوذية في عام 2019 بعد تفجير كنائس وفنادق مما أسفر عن مقتل أكثر من 250.

وأكد ويراسيكيرا أن الحكومة تعتزم حظر أكثر من ألف مدرسة إسلامية، وصفها بأنها إهانة لسياسة التعليم الوطني، وقال "لا يمكن أن يفتح أحد مدرسة ويعلم الأطفال فيها ما يريد".

المصدر: رويترز