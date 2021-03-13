ظريف يبعث رسالة إلى بوريل تتضمن موقف إيران من العودة للاتفاق النووي

بعث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الجمعة، رسالة إلى جوزيف بوريل كمنسق للجنة المشتركة للاتفاق النووي، حول وجهة نظر طهران للعودة إلى الاتفاق.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إن الرسالة تضمنت وجهة نظر طهران حول العودة إلى الاتفاق النووي ولم تحتو على أي مبادرة إيرانية.

ولفت خطيب زادة إلى أن ظريف أبلغ بوريل في الرسالة أنه من الضروري أن تعود واشنطن إلى تنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي كطرف منتهك له، في حال أرادت إصلاح خطواتها في انتهاك الاتفاق النووي وفرض العقوبات الجائرة.

وأضاف خطيب زادة أن ظريف أرسل سابقا عددا من الرسائل إلى بوريل ومن قبله إلى السيدة سلفه فيديريكا موغريني، مشيرا إلى أن الرسالة التي بعثها ظريف أمس تصب في الإطار نفسه.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان، أعلن أمس أن واشنطن تقيم اتصالات غير مباشرة مع إيران لمناقشة الاتفاق النووي.

المصدر: RT