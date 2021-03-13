برلمانيون روس يدحضون مزاعم إغلاق السلطات للقرم

قالت ناتاليا بوكلونسكايا نائبة رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، إنه تم توجيه الدعوة مرات عديدة إلى بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لزيارة شبه جزيرة القرم.

وأضافت: "من الممكن إجراء حوار بناء بيننا حول حقوق الإنسان. ومنذ خريف العام الماضي، وأنا أنتظر معلومات من المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن تشكيل وفد للنظر في طلباتي المقدمة حول حرمان مواطنين من حقوقهم في الحصول على المياه العذبة، على خلفية إغلاق أوكرانيا لقناة شمال القرم. لقد أعربت عن استعدادي شخصيا لاستقبال ومرافقة الوفد".

في وقت سابق، قالت إيلزا براندس كيهرس مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان ورئيسة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في نيويورك، إن الأمم المتحدة لا تتمتع بحرية الوصول إلى شبه جزيرة القرم. وزعمت بأن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان "سيواصل السعي للحصول على إمكانية الوصول إلى القرم دون عوائق".

من جانبه دعا عضو مجلس الدوما ميخائيل شيريميت، وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا إلى عدم اختلاق الأكاذيب عن إغلاق السلطات للقرم.

وأعرب البرلماني، عن استغرابه من تصريحات الوزير الأوكراني، لأن الكثير من الأجانب من مختلف دول العالم، بمن في ذلك سياسيون ونواب مشهورون زاروا القرم مرات كثيرة، ولم يواجه أحد أية مشاكل.

وأضاف أنه إذا كانت لدى كوليبا رغبة في زيارة شبه الجزيرة، "لاكتساب الخبرة في تطوير الأراضي"، فعليه الاتصال بوزارة الخارجية الروسية والاتفاق على الزيارة.

بهذا الشكل رد البرلماني الروسي، على تصريح كوليبا الذي طالب في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، روسيا "باتخاذ موقف غير مسيس" وإتاحة الوصول الكامل إلى القرم وفقا للقانون الدولي.

المصدر: نوفوستي